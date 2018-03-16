中國對台31項措施 行政院：政治意圖非常明顯

2018-03-16 14:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中國對台31項措施，行政院今日召開「壯大台灣、無畏挑戰」因應策略記者會，會中提出四大方向、八大策略。教育部長潘文忠表示，將推動玉山計畫及年輕學者養成計畫，擴大延攬國際優秀學研人才；行政院副院長施俊吉也說，對台措施政治意圖非常明顯。

「壯大台灣」八大策略為：一、提升學研人才獎勵。二、強化新創發展動能。三、強化員工獎酬工具。四、優化醫事人員工作環境。五、加強保護營業秘密。六、強化產業創新升級。七、擴大股市動能及國際能見度。八、加強發展影視產業。

潘文忠說，玉山計畫將投入3億元經費，預計在今年能網羅國際頂尖，有具國際學術聲望的人才，另包含年輕學者養成計畫，本薪以外再加500萬元，年輕學者一次核定5年，研究資源150萬元，藉此網羅國際人才。

潘指出，在國內攬才方面，也會提出彈性薪資留才，希望透過計劃來讓人才留在台灣；行政院副院長施俊吉說，將提升研究獎勵，計畫主持人費用3萬元調高至6萬元，並將科研成果收入優先獎勵科研人員。

在加強保護營業秘密策略上，為保障我國企業訴訟權益，將研擬修正營業秘密法，建立偵查中的「秘密保持令」制度，並增訂「違反祕密保持令罪」，以嚇阻此妨礙秘密罪的犯行。

行政院發言人徐國勇表示，在企業訴訟上，當我告你之時，若營業秘密講出來，就會被外界知道，所以必須要修法保護營業秘密。針對中國31項對台政策，是否有其政治意圖？

行政院副院長施俊吉指出，中國吸引台灣資金和人才，也欲吸引一些剛畢業同學，磁吸範圍非常廣泛，政治意圖非常明顯，政府要以嚴肅態度面對，以務實方法處理，如果能壯大台灣，就可以無畏挑戰。

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