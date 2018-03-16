鍾小平登記參加北市長初選 下週與郝龍斌赴大巨蛋批「柯政」

2018-03-16 12:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長初選今為登記最後一天，國民黨籍市議員鍾小平今在各區里長支持下赴國民黨北市黨部登記參選。針對近期已掛出國民黨台中市長候選人盧秀燕合照，鍾小平受訪時表示，陸續會貼出與前總統馬英九、前北市長郝龍斌、新北市長朱立倫合照，「大咖會幫我站台」；鍾並表示，下週一也會在郝龍斌陪同下赴大巨蛋批評北市長柯文哲的「荒政」，要大家拭目以待。

鍾小平今先是批同黨市長參選人、前立委丁守中，批丁2012年支持砍軍公教年終慰問金，同婚議題還贊成修民法，並且反對任何形式的核電，與國民黨基本價值基本違背，與民進黨靈魂契合；更批丁迴避在黨內初選舉辦政策辯論會。

鍾小平受訪時表示，這次選舉是回到黨內富強路線的候選人，有靈魂的鍾小平就可以打贏沒靈魂的柯文哲，何況民進黨可能提人、有三組人馬角逐北市長。

目前鍾小平已掛出跟盧秀燕的合照，鍾小平說，接下來會貼出跟馬英九、侯友宜、朱立倫、郝龍斌合照，顯示大咖沒人要丁守中，「所以我要把民調拉起來，這是關鍵。」

丁並說，週一會與前北市長郝龍斌一起去看大巨蛋，「會去修理柯文哲的荒政、暴政，大咖會一直出現陪我，要大家拭目以待。」

至於鍾今登記參與黨內北市長初選，依黨內條款不得再參選議員。鍾小平說，這很清楚是「鍾小平條款」，可是我沒有抱怨，中央這樣做也好，只會增加我的決心，你們很清楚只能登記一個，我不一樣是放棄了市議員選市長，我是有決心的。