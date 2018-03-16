KMT北市長候選人5月初正式公布 北市黨部：沒有徵召協商機制

2018-03-16 12:07

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今受訪時表示，目前國民黨北市長候選人會循黨內初選機制，沒有徵召、協商機制；北市長候選人出爐時間在4月22日至4月底之間，最慢在5月初就會簽報中央，並正式公佈市長候選人。

年底的台北市長選舉，藍營呼聲最高的立委蔣萬安日前宣布不參選，國民黨由誰征戰備受關注。國民黨台北市長初選今為登記最後一日，目前有前立委丁守中、孫大千、北市議員鍾小平與前陸委會副主委張顯耀4人登記。

黃呂錦茹表示，今登記截止後，3月20日會有審查委員會審查登記者相關資格，3月29以前會進行協調，看各候選人是否想要進行政見發表會，或進行辯論及辯論方式與場次，之後會陸續進行民調，目前有6家民調公司，看候選人想要選哪家民調公司。

黃呂說，預計人選出爐時間在4月22日以後，最慢在5月初，簽報中央後就會正式發佈市長候選人。她強調，「目前國民黨循初選道路，沒有徵召及協商機制」，也不考慮兩階段，看起來走的很順。

黃呂錦茹表示，4位參選人是否會舉辦政策辯論會將交由參選人協商，是否擔心舉辦辯論會「黨內互打」，反而使國民黨士氣受挫？黃呂錦茹說，他們不會廝殺啦，我有分別跟他們講，如果競爭有點失控，會適時提醒要他們停止。