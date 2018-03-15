買F-35？ 國防部：有考量但未正式列採購清單

2018-03-15 13:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發今（15）日上午在立法院外交及國防委員會業務報告、備詢時，民進黨立委羅致政問，我國是否向有採購F-35戰機的構想或「正式提出」？嚴德發說，有依空軍作戰需求提出方案。但國防部稍早補充表示，嚴德發之意是指，未來戰機盼符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但目前並未正式列入對美採購清單。

還原民進黨立委羅致政與國防部長嚴德發質詢、答詢內容。羅致政先問：「部長，不久前英國的媒體提到，我們未來對於軍購這一塊，有一些想法，包括F-35，可能是我們未來所謂三個中隊的說法，或空中加油機可能要購買等等，你一上台後，有無開始去檢討我們的軍購清單？」

嚴德發回答：「在國安會其實就已經有，後來當國防部長，其實這些都是鏈接的，我們都有做這樣的規劃。」

羅致政接著追問：「到底有沒有向美方買F-35的構想？或一個正式提出？有沒有這個東西？」嚴德發答：「我們依空軍的作戰需求，有提出這個方案。」羅致政再次確認詢問：「所以的確是有？」嚴德發說：「是。」

羅致政接著問：「是三個中隊嗎？」嚴德發說：「架次我沒有...但有這個需求」羅致政接著問：「架次我們不講嘛對不對？但的確有提出來了？」嚴德發回答：「因為它符合空軍司令部作戰需求，垂直起降、作需性能是有的。」

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