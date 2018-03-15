證實民進黨邀請入黨 林昶佐：不可能被挖角！

林昶佐今天證實民進黨的確有和他接觸，也有邀請入黨。（資料照）

2018-03-15 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐今天接受電台專訪，證實民進黨的確有和他接觸，也有邀請入黨，但他保證不可能被挖角，2020年仍會以時代力量參選立委。

林昶佐今天上「蔻蔻早餐」接受媒體人周玉蔻專訪，證實確實有被邀請加入民進黨，強調原先「挖角」真的只是傳聞，新聞出來後才有民進黨的朋友正式邀請他入黨。林昶佐也說，「我不可能被挖角」，不會因為時力內部意見不一樣就被挖角，保證2020年立委選舉時仍是時代力量的候選人。

另外針對參選台北市長的可能性？林昶佐表示要再想想，雖然過去幾個月都有很多尊敬的長輩和不錯的基層朋友對於柯文哲對中態度「不放心」，因此積極勸進他，原本他只想把立委做好，不過現在願意用開放的態度思考不同的可能性及局勢的變化，希望大家給他時間思考此事。

林昶佐坦言，令他最掙扎的不是個人或黨，而是對台北市和台灣好，如果他出來參選，導致國民黨「漁翁得利」的可能性並不是沒有，這需要時間、智慧好好想清楚。

至於時代力量黨團總召徐永明曾說，「如果民進黨不提名，時代力量才會提名。」林昶佐對此表示，永明有很多策略，他們目前還沒有討論這件事，不過他個人不覺得民進黨沒提名，時代力量就一定要提名。