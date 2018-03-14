立院初審「國家機密保護法」 延長涉密人員出境管制

2018-03-14 21:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會今初審通過「國家機密保護法部分條文修正草案」，通過條文明定，涉密人員退離職後，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制時間最長可達6年；初審條文也將中港澳等地區列入國家機密保護法規範範疇內，未來若向中國等國洩漏、交付國家機密，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

法務部長邱太三今在初審後受訪時表示，過去因我國刑法對中國的定位，不認為中國是外國，導致（共諜案）只能適用國安法刑度，引發國人很大爭議；邱表示，此次修法，將中港澳、境外敵對勢力列入國家機密保護法範圍，讓整體國家機密維護更完整，未來也不會發生對我國有威脅的國家或地區、組織，卻僅能適用刑度較輕的國安法規定的情況。

過去因屢次發生即將卸任的涉密官員，在卸任前自行核准縮短管制年限，引發國安疑慮。民進黨團總召柯建銘下午詢答時就點名，時任總統府秘書長曾永權，卸任前就曾自行縮短管制年限，將原先3年的規範、直接縮短成6個月。

根據行政院版本草案說明指出，國家機密保護法第26條規定，原本是考量國家安全或利益，所以訂定出境管制規定，但實務運作上卻以縮短管制期間為常態，因此提出修法。

現行國家機密保護法第26條原規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退離職或移交國家機密未滿3年，出境需經原服務機關核准，時限得視情況縮短或延長。

初審通過條文規定，除將原先的「縮短」刪除外，也增加延長期限，除有國家機密保護法第12條第1項「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密」部分外，不得超過3年，並以1次為限，等於管制年限總計最多不得超過6年。

此外，現行條文規定，針對涉密人員洩漏或交付依國家機密保護法核定的國家機密者，處1年以上7年以下有期徒刑：初審通過條文新增規定，洩漏或交付國家機密給予外國、中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人者，處3年以上、10年以下有期徒刑，預備或陰謀犯處2年以下有期徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至2分之1。

現行國家機密保護法第34條規定，刺探或收集經依國家機密保護法核定的國家機密者，處5年以下有期徒刑；初審條文增訂，刺探或收集國家機密給與外國、中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人者，處1年以上、7年以下有期徒刑，刺探或收集屬絕對機密者，加重其刑至2分之1。

邱太三說，因刺探、收集情報的共諜案持續發生中，盼此法在本會期能完成三讀、盡快通過，才能產生嚇阻作用，全面保護國家安全。

全案今初審完畢，但因有立委對於「陰謀犯」及「境外敵對勢力」的定義有疑慮，提報院會前仍須經由黨團協商。