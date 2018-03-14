資安即國安 李德財：資安鐵三角聯防已見成效

國家安全會議諮詢委員李德財院士強調，資安已經是必需品。（圖片提供_iThome）

2018-03-14 17:05

〔記者陳炳宏／台北報導〕2018台灣資安大會於13日揭幕，今天舉行大會主題演講，負責國家資安管理方針的國家安全會議（國安會）諮詢委員李德財院士與經濟部部長沈榮津，分別就「資安即國安政策」與「臺灣資安產業發展議題」發表演說。

李德財指出，資安不是奢侈品，已經是必需品，資通安全的發展，必須和數位經濟的發展同步，需要大家共同為台灣的資安打拚，李德財也預告，今年5月，希望完成第一本「資安即國安」的戰略報告書。

李德財表示，資安威脅已經涉及經濟安定、社會安寧、國家安全，面對資安威脅，國家應該要有超前部署預置兵力的「資安即國安」國家級資安戰略，因為沒有資安就沒有國安。李德財也指出，資安即國安的意涵，就是要確保數位國家安全，加速數位經濟發展，打造安全可信賴的數位國家願景。

李德財說明，為了解決資安防衛體系的不足，在行政院成立資安處，同時將通訊傳播委員會（通傳會,NCC）納入負責通訊安全（通安），加上國安會資安辦公室，形成資安鐵三角，讓資安事件處裡，可以更全面、更快速、更有效。

李德財也舉2017年1月，台灣多家證券業下單平台受到駭客阻斷式攻擊（DDoS）勒索為例，國安會立即啟動監控的國安機制，與行政院資安處、協同通傳會，一起協調調度ISP業者（網際網路服務商），合力聯防並進行流量清洗，同時還請刑事警察局與調查局，合力追查事件成因與來源，將事件衝擊降到最低。這個案例充分顯現，政府將資安防衛體系，納入通傳會的做法，發揮了功效，也是鐵三角資安防衛體系，各團隊合作，讓資安事件處理更快速，更有效的例證。

李德財說，政府規劃建立國家級的資安聯防團隊架構中，以資安鐵三角為基礎，分別建立國家層級、關鍵資訊基礎設施層級、與關鍵基礎設施提供者層級的聯防體系，預計明年完成國家層級資安防禦中心（NSOC），同時訂定CIIP（Critical Information Infrastructure）防護基準。

在國家推動的8大關鍵基礎設施防禦成果中，以通傳會為例，就建構了一個通傳網路資通安全防護中心，從固網、行動網路、衛星、海纜、有線電視、到DNS，全面即時掌控國安的資安情況，同時透過資通安全分析平台、資安網路實驗平台、資安檢測實驗室，實現資安、通安的預警、應變、與處理能力。

李德財院士更預告，政府未來資安重點工作是，強化政府與關鍵基礎設施領域的資安防護，例如推動8大關鍵基礎設施ISAC的建置等，相關部會也會協同推動資安，如科技部將鼓勵資安前瞻創新研發，而經濟部則會推動國防資安產業行動計畫，來輔導國內資安產業的發展。內政部則要強化政府對抗科技犯罪的能力，研究駭客技術並培養反制能力，還要建置雲端鑑識服務平臺等。

經濟部長沈榮津則更進一步揭露政府推動資安產業發展的兩大重點。沈榮津表示，所有產業一定要資安化，資安也要產業化。「產業資安化，資安產業化，才能建立臺灣資安產業的生態系，更透過練兵，將臺灣資安產業帶起來。」他透露，政府將會加重技術研發、培訓人才，尤其是培育跨領域人才，還要推動場域試驗和攻防演練，來鍛鍊臺灣產業的技術研發力。

台灣資安大會，負責國家資安管理方針的國家安全會（國安會）議諮詢委員李德財院士，針對蔡英文總統「資安即國安」戰略，提出具體說明。（記者陳炳宏攝）