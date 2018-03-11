為創客加油 侯友宜嘆中央補助新北不足

侯友宜今日到台北市參加裕隆集團舉辦的首屆「車客松」大賽，了解現場年輕創客的想法。（圖由侯友宜辦公室提供）

2018-03-11 14:29

〔記者何玉華／新北報導〕侯友宜今日到台北市參加裕隆集團舉辦的首屆「車客松」大賽，看到現場許多的年輕創客，他說，彼此分享創意、想法實踐夢想，是真正台灣的精神，也是台灣往上提升的力量。對日前在臉書呼籲行政院長賴清德重視新北的軌道建設，被外界解讀是為新北市長選戰拉高對決戰場，侯友宜強調，沒有這樣的意思，一切都是為了新北軌道建設。

侯友宜對媒體解讀他在臉書貼文呼籲賴清德關心軌道建設是拉高對決戰場回應，沒有這樣的意思，一切都是為了新北軌道建設；至於中央回應雙北過去20年已拿走55%建設預算，侯友宜說，大家應該很清楚，雙北是以台北市為主，新北只是附屬。新北的中央統籌分配款遠不及台北，也比高雄、台南、台中以及桃園更少，對於新北市的公共建設，中央的補助實在不足。他期許，賴清德院長作為新北人，應該給新北市更公平的對待，讓新北發展會更好。

對於中央有意調整行政區域重劃劃分的方式，侯友宜說，茲事體大，應從環境、人口結構以及交通全盤考量，也應該傾聽民意，尤其上位的國土規劃要好好評估，再看可不可行。

此外，他臉書最新貼文提到要「專心選市長」，有人質疑是現在不專心嗎？侯友宜笑稱，昨天玩慢速壘球「咱就姿勢醜，又費工夫」打得不好，想想選手都做不成，還是認真選市長比較實在。