北農連休菜價大跌 藍委批人禍：中央與地方莫互推責任

北農休市造成菜價崩盤，國民黨團批中央和地方互踢皮球。（記者林良昇攝）

2018-03-05 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕台北果菜市場年後連休，引發蔬菜交易價大跌，國民黨團今召開記者會，黨團書記長李彥秀痛批，這件事情當然是人禍，農委會、台北市政府都應該作完整交代，並說明後續如何處理殘局，而不是像現在一樣互相叫陣，互推責任。

國民黨團提出五大訴求，包含：一、人禍當然必須補償農民巨大損失；二、恢復正常交易後，北農拍賣市場應以過年前拍賣價格做計算標凖，給予這幾天參加拍賣農民損失作為賠償；三、補農民損失的部份，農委會、北市府、北農，應各自負擔三分之一；四、現有過量貨源，三個單位應立即幫忙促銷。五、農委會及北市府必須保證，以後不得發生同樣錯誤，否則撤換北農負責人。

李彥秀表示，北農12天內就兩度連續休市3天，葉菜類價格下跌，這是過去10多年來都沒發生過的人禍，卻只看到農委會和北市府互相叫陣，中央、地方互推責任，對於農民的血本無歸，看不到完整規劃跟機制，完全沒站在農民權益為第一優先思考。

國民黨團首席副書記長曾銘宗質疑，農委會、台北市長柯文哲怎麼都不見了？政府完全失能，全體農民應申請國家賠償，保障自身權益，農委會和北市府也要提出具體改善方案，保證以後不可以再發生類似事件。

國民黨立委陳學聖說，桃園農民現在哀鴻遍野，蔬菜長好了，卻沒有人來採買、運銷，他在台北做過15年民代，從未看過北農如此失能；他質疑，民進黨換了他的人，卻讓菜價全面崩盤，要不要跟農民道歉？

應邀出席的新北市果菜公司總經理江惠貞表示，蔬菜量爆價崩後，新北市隨即展開危機處理，在新北市長朱立倫指示下，以「產地直購、擴大直銷、鼓勵消費」三箭齊發策略加以因應，希望能舒緩菜價崩盤情況；未來新北市果菜公司也將研究是否自行決定休市日，避免盲從錯誤的決策。