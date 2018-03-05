漁權談判前台船被日船噴水 漁民怒：破壞雙方信任

曾太山指出台船被日船噴水位置。（記者張議晨攝）

2018-03-05 11:56

［記者張議晨／宜蘭報導］台灣漁業相關單位近期赴日本東京，與日本相關單位商討台日漁業協定內容，但在雙方談判前，昨卻被爆出台灣漁船遭日本公務船用「水砲」驅逐，引起蘇澳地區漁民不滿，昨蘇澳區漁會理事曾太山出面批評日本政府，認為台灣漁船未越界，卻遭兩度驅逐，「破壞台日雙方的信任感！」。

宜蘭縣南方澳海釣船「東半球28號」，日前載著11名釣客出海釣魚，2日在蘇澳外海約29海浬處，先被日本水產廳艦艇取締，台灣漁船被迫往本島方向行駛。

未料前天上午日本水產廳船艇再次靠近，這次改用水砲狂噴，幸東船緊急通報海巡隊，海巡也派遣艦艇及時馳援，讓該艘漁船幸運脫險。

事發當時，漁船上的吳姓民眾用手機拍下整段過程，日本公務船骸用廣播要求東船「請立即左轉彎」，吳男事後在臉書貼文說：「決戰黑水溝，今天差點被押到日本，好險台灣派出兩艘軍艦、兩艘海巡艦艇前來救援」。

針對東半球28號事件，農委會漁業署今也發布新聞稿，指東半球28號，如有違反規定，將予嚴處；如無違規，亦將循外交管道向日方抗議。

漁業署指出，東船3月4日是以娛樂漁船身分出港，早上7點位置雖有超過暫定執法線，但是在台日重疊經濟海域內，該水域並非已談定的台日協議水域，我方可主張作業。對日方緊追我漁船並噴水干擾，我方會透過外交管道提出抗議。

不過，「東半球28號」被日本公務船驅逐事件傳回蘇澳，再次激起漁民情緒，曾太山今出面還原事發經過，認為「東半球28號」最遠僅到距離台灣本島29海浬處捕魚，距離台日雙方的「暫定執法線」還有4、5海浬距離，不解日本公務船為何上前取締。

他說，台日雙方在漁業上有經濟海域問題，加上最近正巧碰上台日漁業協定談判階段，讓人對日方作法起疑，他直言，「日本人的取締動作真的讓台灣人很不信任」。

被俗稱為「黑水溝」的漁場，位於宜蘭和日本與那國島之間，距離蘇澳約3至4小時，主要為深海釣點，雜魚種多，且多為高經濟魚類，常有釣客花錢搭船前往海釣。

蘇澳區漁會貼有6年前釣魚台護漁行動的紀念物。（記者張議晨攝）