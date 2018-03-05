批西區翻轉僅完成1％ 姚文智想打造河岸「空中走廊」

姚文智認為「Skyline計畫」透過都市再生連結水岸改造，才能真正翻轉西區。（圖擷自YouTube）

2018-03-05 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長參選人姚文智今天召開記者會，推出首支政策影片「翻轉西區SKYLINE」，姚文智認為，西區翻轉目前只完成1%，「Skyline計畫」透過都市再生連結水岸改造，才能真正翻轉西區，未來將活用公辦都更，以「容積全部免計」當公共設施規劃的誘因，匯集民間的資源，恢復西區風華。

姚文智強調，政策和願景要能解決台北的問題，才能打動台北市民，這支3D影片籌畫3年，要給台北市民最具體、最有創意的提案。他指出，台北西區軸線翻轉講了20年，打開北門的天際線後，西區翻轉也僅是區區1%的作爲，更應大刀闊斧啟動停擺的雙子星、火車站新都心計劃、西區觀光巴士或輕軌計畫等，才能與機場捷運接軌，帶動週邊腹地的商業動能。

姚文智強調，「SKYLINE計畫」是由市府主導大街廓的都市更新，在環河南北路第一排的新建築出資興建外掛跨堤、跨路的空中走廊，以圓弧不規則加上穿透式的設計，讓環河南北路不會變成黑暗的隧道。姚文智在影片中提到，「SKYLINE計畫」和紐約的HIGHLINE計畫類似，紐約能做到台北一定也可以。

姚文智團隊認為，未來3樓9米高的堤防運用建築裙擺設計，將水岸景觀拉高，9米以下可作為停車、充電站、共享單車、甚至社區各種公共使用，容積均免計，讓民間共同參與這個計畫。

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