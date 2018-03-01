婦聯會帳冊資料消失 黨產會將向檢調告發

2018-03-01 14:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對婦聯會上百箱資料遭辜家搬走後不知去向，行政院黨產會發言人施錦芳今日表示，經黨產會約談多名會務人士發現，婦聯會2006年以前重要資料被辜家帶走，如果查不到，全案將移送司法單位處理。

據了解，今年2月1日黨產會認定婦聯會為國民黨的附隨組織後，自婦聯會取得近10年財物及捐款資料，但過去帳冊、勞軍捐資料均不翼而飛。

黨產會在2月多次約談婦聯會員工後，得知前主委辜嚴倬雲早在去年5月就派人將2006年以前的婦聯會資料，運至德惠街一處台泥大樓房間存放，今年農曆過年前夕，黨產會派人循線追查至現場，發現房間早已空無一物。

施錦芳指出，婦聯會眾多職員一致說法為，2006年以前的婦聯會資料是當時請示辜嚴倬雲後，由辜家的人搬至德惠街的台泥大樓；但辜嚴么女辜懷如日前聲稱，辜家拿走的是辜嚴倬雲物品，辜家說法與婦聯會出現明顯落差。

施錦芳質疑，婦聯會的財務資料被帶走後，現不知道東西在哪，辜懷如之前運回黨產會檢查的物品，都沒有帳冊、勞軍捐資料，相關資料的去向必須調查清楚。

施錦芳指出，不管是碎掉還是隱匿，黨產會下一階段將根據相關證據向檢方告發，移交司法單位處理，目前仍有一些約談調查工作正在進行。