海軍雄三誤射案 監察院彈劾前少將胡志政等9人

2018-02-23 14:04

〔記者施曉光／台北報導〕針對海軍前年7月發生雄三飛彈誤射事件，監察院繼去年未通過彈劾案後，在增補11名新監委後，今日捲土重來，二度召開彈劾審查會，最後通過彈劾前海軍一三一艦隊部艦隊長胡志政少將等9名軍士官，並移送公務員懲戒委員會，監察院下午3點將召開記者會對外說明。

海軍艦指部所屬一三一艦隊部「金江艦」於105年7月1日從高雄左營港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船3名船員受傷，事後監察委員包宗和、王美玉、仉桂美等申請自動調查，去年7月監院召開彈劾審查會，涉案9名軍士官都沒有通過彈劾，引起社會嘩然，由於同一件彈劾案雖有2次審查機會，但必須由不同的監委進行投票，因此在事隔半年，11名新任監委上任後再度加以審查。

9名被彈劾人員分別為前海軍一三一艦隊部艦隊長胡志政少將、前金江艦艦長林伯澤少校、前金江艦副艦長林清吉上尉、前一三一艦隊部作戰科作戰訓練官許秉立少校、前一三一艦隊部作戰科科長李連仁中校、前海軍艦隊指揮部作戰處處長林明華上校、海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心飛彈測驗士曾紀郎、前海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心上校主任李光敏、海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心主任史建斌上校。

根據監察院彈劾案由說明中指出，被彈劾人林伯澤、林清吉、胡志政、李連仁、林明華未依法善盡指揮監督及安全訓練責任，導致「金江艦」工作紀律廢弛，在甲操測考當日違反安全規定領取過量火線安全接頭，並裝接真彈進行箱組飛彈測試，又沒有幹部在現場督導，任由中士高嘉駿獨自一人在作戰模式操作，導致誤射飛彈，釀成大禍。

說明文並指出，林伯澤、林清吉未符規定申請甲操測考，許秉立及李連仁也未確實審核甲操測考申請人資格，且未經逐級呈核並經批准，即將甲操測考報進名冊電送艦指部，該部少校計畫參謀官尤志賢雖將「金江艦」甲操測考資格剔除，但因文書作業疏漏，導致該艦仍違反規定，如期參加甲操測考，而林明華身為業管主管，雖得知悉這個事實卻未及時導正制止。

監院並認為，海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心相關被彈劾人李光敏、史建斌、曾紀郎涉有怠行職務，督導不周的過失，又未能依據安全守則確實檢查，及時糾正受測單位重大危安舉措，造成受測單位錯誤認知甲操測考靜態檢查應將火線安全接頭裝接真彈，以上9人都嚴重斲損軍譽，核有重大違失，因此依違反公務員服務法規定予以彈劾。