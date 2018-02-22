翻盤！民進黨台南市議員二選區原提名4席改3席

2018-02-22 18:28

〔記者楊金城／台南報導〕下屆台南市議員第二選區（佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門，應選5席）民進黨提名策略翻盤！台南市黨部執委會原決議提名4席，昨天中央黨部開會後翻盤，決定只提名3席，目前有4人參選，將進行初選，民調在四月中舉行。

爭取連任的現任議員侯澄財、蔡蘇秋金和爭取提名的前台南市觀光旅遊局局長陳俊安一開始就反對提名4席參選，主張民進黨在第二選區沒有提名4席的空間，質疑市黨部執委會決議背後有人操控，現在提4變提3，減提名1席，今天3人都贊同，「要拚初選就初選」。

33年次的侯澄財是市議會中年次「最幼齒」的議員，他說，第二選區如提名4席，只會造成同志「相殺」，改提名3席才是正確；陳俊安說，改提3是合理、正確的決定，議員初選公平競爭；蔡蘇秋金說，提4因互搶綠營票源，可能造成2人落選，提3才可能全壘打全上。

另位爭取提名的王平川說，尊重中央黨部決議最後改提名3席，參加初選他將全力以赴爭取出線，大家公平競爭，想為鄉親奉獻服務都是好事。

第二選區中，無黨籍現任議員陳朝來、蔡秋蘭、謝財旺都尋求連任，基層實力雄厚，國民黨以西港慶安宮總幹事方一峰捲土重來最受注目，另佳里區安西里長陳雅慧也有參選意願，國民黨如只提名1席，對在第二選區打破席次「鴨蛋」較有利。