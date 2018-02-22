王清峰請辭花蓮善款監督召集人 張善政接任

紅十字會總會會長王清峰主動請辭花蓮地震災害捐款專戶管理及監督委員會召集人，花蓮縣長傅崐萁今聘前行政院長張善政為新召集人。（記者王峻祺攝）

2018-02-22 11:41

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮強震發生後，愛心善款陸續湧入，善款截至昨晚已達16.4億元，花蓮縣長傅崐萁成立「花蓮地震災害捐款專戶管理及監督委員會」，原由紅十字會總會會長王清峰擔任召集人，但近來因外界抨擊聲浪不斷，王清峰為此辭退召集人一職；傅崐萁今早召開記者會說明，並改由前行政院長張善政接任，投入後續災區重建事工作。

王清峰17日主動請辭召集人，在寫給傅崐萁的辭退信中，表示「蒙您的厚愛指派擔任善款監督委員會召集人，卻飽受抨擊。雖然批評對於委員會的性質及職責不無誤會，但社會公正賢達很多，若任令這個負面現象持續下去，對您、紅十字會、我個人，都不是好事。」字裡行間透露著無奈。

傅崐萁今早召開記者會說明王清峰辭退召集人一事，並改聘由王推薦的前行政院長張善政擔任新召集人，同時監督委員會也於今天召開第一次會議；傅崐萁說，盼在張善政的帶領下，能協助花蓮盡早走出受災陰霾，讓國人重新走進花蓮。

張善政說，臨危受命責任十分重大，現階段的做法包括將從公有地找出異地重建的地方，另在行政面部分，則要評估花蓮縣的都市計畫是否需要變更，及後續重建發包作業等，希望縣府能發揮最高行政效率，讓災民在最短時間能有個家、安居樂業。

王清峰辭退信全文：

傅縣長釣鑒:

閣下、徐委員及縣府上下連日全心全力投入搜救、收容、安置、照顧、慰撫災民的工作，令人感佩！

紅十字會的同仁，本於救災之天職，也與志工夥伴努力以赴。

但看了今晚同仁提供的報導才發現，蒙您的厚愛指派擔任善款監督委員會召集人，却飽受抨擊。雖然批評對於委員會的性質及職責不無誤會，但社會公正賢達很多，若任令這個負面現象持續下去，對您、紅十字會、我個人，都不是好事。

誠摯的祈願賬災及善款監督，這等重大嚴肅的任務單純化，清峰謹辭去召集人一職。

再次謝謝信任與厚愛，不情之處，也請見諒。

紅十字會同仁及志工夥伴會盡力協助災民重建家園，早日回歸正常生活。

祝福 閣下

一切顺心如意

清峰敬上

107年2月17日