高市政治太多經濟太少？市府回嗆韓國瑜....

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜批評民進黨執政不力。（記者黃良傑攝）

2018-02-20 16:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高市黨部主委韓國瑜在政論節目中，批評民進黨執政不力，讓高雄走向「政治太多、經濟太少」局面，造成百姓生活苦悶；高市府新聞局今發新聞稿駁斥，局長張家興反嗆「若不夠瞭解就別任意上電視批評」 。

韓國瑜批評民進黨在高雄執政20年，造成將近74%年輕人才外流，遊客量也大減，批評民進黨執政不力；市府嚴正反駁，指高雄在戰後被命定為重工大城，嚴重污染所造成的治理成本，也因而提升，陳菊市長上任後，積極以政策工具，推進城市產業的升級和轉型。

財政局表示，市長陳菊於縣市倉促合併後，不僅承接原縣府、市府的既有債務，更面對治理面積大幅增加18倍，以及縣市建設落差極大的等困境，但中央補助卻不增反減，累積至2017年度約減少949億元，每年統籌分配稅較台北市短少約100至120億元，僅能以舉債做為因應的政策工具。

經市府努力，直到2017年度達成市長民選（23年）以來首度零舉債里程碑，並實質還債10億元，市府強調，能達成零舉債主因是節省人事經費及各機關支出管控等經常門，並非來自平均地權基金繳庫，於2017年的平均地權基金共繳庫14億元，僅占高市府歲入的1%且專款專用。

張家興強調，民眾期待不分黨派推動高雄進步，不是一昧的政治操作，高市府歡迎基於事實的指教。

  • 中都濕地公園即為公辦市地重劃成果與市民共享並帶動地方發展之標竿。（記者黃良傑翻攝）

    中都濕地公園即為公辦市地重劃成果與市民共享並帶動地方發展之標竿。（記者黃良傑翻攝）

  • 中都濕地公園即為公辦市地重劃成果與市民共享並帶動地方發展之標竿。（記者黃良傑翻攝）

    中都濕地公園即為公辦市地重劃成果與市民共享並帶動地方發展之標竿。（記者黃良傑翻攝）

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