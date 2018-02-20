高市政治太多經濟太少？市府回嗆韓國瑜....

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜批評民進黨執政不力。（記者黃良傑攝）

2018-02-20 16:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高市黨部主委韓國瑜在政論節目中，批評民進黨執政不力，讓高雄走向「政治太多、經濟太少」局面，造成百姓生活苦悶；高市府新聞局今發新聞稿駁斥，局長張家興反嗆「若不夠瞭解就別任意上電視批評」 。

韓國瑜批評民進黨在高雄執政20年，造成將近74%年輕人才外流，遊客量也大減，批評民進黨執政不力；市府嚴正反駁，指高雄在戰後被命定為重工大城，嚴重污染所造成的治理成本，也因而提升，陳菊市長上任後，積極以政策工具，推進城市產業的升級和轉型。

財政局表示，市長陳菊於縣市倉促合併後，不僅承接原縣府、市府的既有債務，更面對治理面積大幅增加18倍，以及縣市建設落差極大的等困境，但中央補助卻不增反減，累積至2017年度約減少949億元，每年統籌分配稅較台北市短少約100至120億元，僅能以舉債做為因應的政策工具。

經市府努力，直到2017年度達成市長民選（23年）以來首度零舉債里程碑，並實質還債10億元，市府強調，能達成零舉債主因是節省人事經費及各機關支出管控等經常門，並非來自平均地權基金繳庫，於2017年的平均地權基金共繳庫14億元，僅占高市府歲入的1%且專款專用。

張家興強調，民眾期待不分黨派推動高雄進步，不是一昧的政治操作，高市府歡迎基於事實的指教。