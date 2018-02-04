馬來西亞新銳導演 獲頒我國永久居留證

柯獲頒梅花卡。（記者王冠仁翻攝）

2018-02-04 13:13

〔記者王冠仁／台北報導〕來自馬來西亞的新銳導演柯汶利，今天獲移民署頒發永久居留證「梅花卡」。柯開心表示，希望能發揮所長，繼續在影視產業上發揮，期待將在台經營的資源及攝影團隊一起帶回馬來西亞拍片；他過去曾目睹南亞海嘯，未來打算以此規劃拍攝主題，拍出一部心血作品，榮耀台灣與家鄉。

移民署說，日前接到33歲的柯汶利申請永久居留證「梅花卡」，移民署認為他在文化、藝術、科技、體育、產業等各專業領域，參加國際公認之比賽、競技、評鑑得首獎，移民署對他的專業予以肯定，藉此攬才作為，盼望他能繼續為台灣藝文產業發光發熱。

柯曾獲2014年第49屆金鐘獎最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳電視電影獎、最佳音效獎及高雄國際電影節S.O.S國際大獎。2015年獲波蘭國際影展最佳導演獎、全球大學生華人影視獎最佳導演獎、上海國際電影節最佳劇本獎、美國芝加哥國際影展最佳作品、美國尤金影展最佳外語片、美國獨立電影展最佳影片及2016美國奧斯卡金像獎獲得提名。

柯說，他高中畢業後沒繼續升學，選擇在業界闖盪，待過舞台劇團也做過廣告商業製作公司。他曾到匯豐銀行當業務員，經幾年努力累積幾百萬台幣存款，但他不曾忘記自己的夢想，因此拾棄銀行工作，隻身來臺完成進修念書當導演的夢想。

柯認為，做廣告導演是最能兼顧理想與現實，可以做喜歡的事又有麵包可以吃。他曾以國立台北藝術大學研究生身分製作首部短片「自由人」，拿下4座金鐘國產短片，也代表臺灣入圍奧斯卡金像獎「最佳實境短片獎」前10名。