民眾服務社代表「神隱」杯葛 黨產會聽證依法進行

不當黨產處理委員會2日在張榮發國際會議中心舉行「中華民國民眾服務總社是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證程序，民眾服務總社的代表直到程序開始都尚未到場。（記者黃耀徵攝）

2018-02-02 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會上午召開民眾服務社聽證會，釐清民眾服務總社是否為國民黨的附隨組織。但當事人中華民國民眾服務總社未派人出席，民服社理事長廖了以「神隱」不見，且任期屆滿違反「人團法」未改選；對此，國民黨派出的利害關係人黨考紀會主委魏平政當場質疑，理事長到底存不存在，黨產會應調查清楚，300多個分社都應該邀來，今日聽證會效力恐有問題。

據了解，民眾服務總社理事長廖了以因任期屆滿未改選，個人不願意牽涉此事，民眾服務總社發函給黨產會公文上，皆只有社章，並未蓋負責人小章，據此以技術性杯葛聽證會，日前更要求黨產會須將聽證會延期3個月舉行。

黨產會昨日開會否決要求，並強調「不得拿沒改選來要求延期」，聽證會一定如期舉行，今日聽證會一開始，國民黨考紀會主委魏平政即提出2大質疑，稱民眾服務社理事長未改選，更找不到人，該社無登記法人資格，應要有代表人才能進行程序，黨產會到底有沒有調查理事長存不存在，若理事長不存在，將影響聽證會進行。

魏平政更說，全台民眾服務社各分社有300多個，黨產會今天卻沒邀請各分社，各分社也是有立案，調查報告有提到分社卻沒邀。

對此，黨產會副主委施錦芳當場表示，民眾服務社持續在運作，還開會讓前國民黨秘書長莫天虎入會，但理事長卻未改選，未改選不得而知，黨產會只收到對方說要派一位蔡姓理事參加，另委託律師陪同出席，黨產會願意讓他以利害關係人出席，但結果今天都沒人到場。

施錦芳強調，總社應派法定代表人出席，該蔡姓理事身分也未確定，但歡迎他以利害關係人身分到場，今日聽證會針對總社組織進行聽證程序，之前委員會有開會討論是否邀請分社，全部邀來不適合聽證會進行，後續處理到不動產部分，會針對相關分社再行處理，今日聽證會不受未改選影響，會議依法進行。