東航廈航不飛加班機 海基會：定期航班與加班機仍有機位

2018-01-31 16:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國的東方與廈門航航空公司的春節加班機確定停飛，為避免影響台商春節返鄉，海基會提醒在中國台商、台幹及眷屬，要及早調整春節疏運期間機位安排。據了解，截至目前為止，其他航空公司定期航班與加班機仍有機位，請受影響的旅客及早改訂，或至受影響相關航點周邊城市搭機返台。

海基會強調，政府會盡最大努力，讓所有鄉親返台過年。

海基會提出六點因應方案：

一、儘快改訂其他航班返台：受影響的8個航點（上海浦東、無錫、南京、合肥、廈門、福州、杭州、長沙），目前定期航班和已核准的加班機，都還有空位可供預訂。呼籲尚未訂位的民眾可向各國籍、中籍航空公司洽詢。而原已預訂該176班加班機的旅客，建議儘速改訂其他航班或經核准的加班機，或改訂尖峰時期以外的航班。

二、注意航空公司增班訊息：民航局已積極協調國籍航空公司，提出加班機申請或是加大機型，增加運量。據了解，華航已向民航局申請加開9個加班機航班，目前尚待中方核准；長榮航空則安排若干航班擴大機型。民航局同時也鼓勵其他中籍航空公司申請加班機，提高載客量。

三、改至周邊機場搭機返台：若該176班加班機的8個航點，確實已訂無其他航班返台，可考量以兩小時車程內的周邊機場作為替代方案。

四、經香港、澳門中轉返台：目前台港澳每日約有80個航班，可紓解相關的春節運量，民航局正與國籍航空協調港澳航班的增班可能性，國籍航空也表示會評估市場需求適時增班。

五、經由小三通途徑返台：民航局正協調增加小三通船班以及離島回台的航班。國防部也會視情況需要，提供必要的接駁運量。

六、經平潭往返台北或台中客輪返台：目前已知除了2月15日至2月16日外，每天都有船航行平潭至台北或台中，且2月13日將增開一班至台北（有750座），2日14日則視天候及需求決定是否有加班船。

海基會表示，如需進一步提供諮詢服務，請電洽海基會台商服務專線：02-25337995、緊急服務專線：02-25339995。