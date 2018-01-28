「馬王政爭」意外揭露！民眾服務社是國民黨附隨組織

黨產會委員指出，當年馬王政爭一事，便可看出民眾服務社是否為國民黨附隨組織，因為地方人士熟知民眾服務社就是國民黨開的，挺王的藍營人士不滿黨中央考紀會開鍘王金平，跑去砸毀林邊民眾服務社，最後還由縣黨部出面說不予追究。（資料照）

2018-01-28 11:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將在2月2日召開民眾服務社聽證會，調查是否為國民黨的附隨組織；針對民服社是否為附隨組織？國民黨發言人洪孟楷日前痛斥，「別再無的放矢！」對此，黨產會委員進一步質疑，若沒隸屬關係，為何當年王金平遭國民黨撤銷黨籍後，藍營人士怒砸林邊民眾服務社，卻由國民黨屏東縣黨部出面表示，不會予以追究？

前立法院長、國民黨立委王金平昨日出席已故金門大學名譽校長楊忠禮博士追思會，他在會中提及，2013年台灣發生「九月政爭」，時任國民黨主席的馬英九，趁他人不在台灣，準備撤銷他的黨籍，進而讓他失去立委資格。

黨產會委員則指出，當年馬王政爭一事，便可看出民眾服務社是否為國民黨附隨組織，因為地方人士熟知民眾服務社就是國民黨開的，挺王的藍營人士不滿黨中央考紀會開鍘王金平，跑去砸毀林邊民眾服務社，最後還由縣黨部出面說不予追究。

時間回溯2013年，國民黨考紀會通過撤銷前立法院長王金平黨籍，王的高雄路竹老家鄉親反應激烈，10名國民黨籍里長宣布退黨。當時更有國民黨黨齡30多年的屏東縣林邊鄉農會前總幹事蔡慶一，憤怒帶著球棒砸毀國民黨林邊鄉民眾服務社玻璃。

蔡慶一事發後認錯，並表示願意賠償，屏東縣黨部主委張雅屏則在2013年指出，「黨員情緒可以理解，不會追究。」