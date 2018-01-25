台大校長遴選爭議 藍批綠黑手伸入校園

2018-01-25 11:29

〔記者林良昇／台北報導〕台大校長當選人管中閔被爆出論文抄襲，立法院民進黨、時代力量黨團也在今年度中央政府總預算提主決議，要求教育部在相關爭議未釐清前，不得核定管出任台大校長；國民黨團今抨擊，民進黨黑手伸入校園，不該用預算脅迫教育部低頭，應回歸校園自主，回到遴選委員會處理。

對於管中閔當選台大校長引發的相關爭議，國民黨團今召開記者會，黨團書記長李彥秀表示，大學校長遴選應回歸校園自主，如果對於遴選制度有疑問，應回到制度面討論，回到遴選委員會再一次確認，如果打算用立院主決議介入，是民主倒退，代表民進黨把政治黑手伸入校園。

國民黨立委柯志恩表示，依照大學法規定，台大經遴選委員會公開程序選出校長後，教育部只看程序和資格，如果都符合，就應該聘任，任何人都無權置喙，但教育部在台大選出管中閔後，因管非民進黨認可的標準，就在等待翻盤，違反教育部一再強調的大學自主原則。

國民黨立委陳學聖指出，民進黨非遴選委員體制中的一員，就無從置喙校長人選，2014年成大校長遴選發生爭議，最後結果是尊重校園自主，去年陽明大學校長遴選爭議也是回歸校園自主，從來沒有立法院用預算去綁校長是否聘任的事情。

柯志恩也說，說管中閔涉嫌論文抄襲，但大學教授原創手稿被學生再製作，「是誰抄襲誰？」稱是抄襲是完全不可承受之重，對於管被認為抄襲，深感非常不值得。