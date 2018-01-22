幻象戰機零附件供應案完成決標 法方三月起分批交運

我國向法採購幻象戰機零附件案已完成決標，法方將在今年三月起分批交運。（記者羅添斌攝）

2018-01-22 13:59

〔記者羅添斌／台北報導〕幻象戰機長期面臨零組件供應失調、妥善率不如預期的問題已獲解決，根據國防部最新決標公告指出，我方已與法方簽約，並已在日前完成幻象戰機零附件等4項的採購，預計在今年3月起分批交運台灣。

為解決幻象戰機面臨飛彈已屆壽期、零組件籌補不易等問題，空軍今年編列約50億元經費進行補強，估計可將幻象戰機的妥善率，由現行的60％提升到75％以上。

軍方官員今天表示，國防部已在上週發佈幻象戰機零附件等四項購案的決標公告，金額為台幣32億6410萬元，將在今年3月1日起執行，預計至111年8月底執行完畢。

官員並且表示，在幻象戰機配備魔法及雲母飛彈的零組件更新部分，是另案採購，預期在近期內也將完成決標。

我國共計向法國採購60架幻象戰機，全數部署在空軍新竹基地，新竹基地在去年6月間還盛大舉行幻象戰機交機20週年典禮，但幻象戰機來台後，早期因為台灣與法國氣候、溫濕度不同，加上鹽份侵蝕等問題，一度出現水土不服狀況，在法國技師來台協助處理解決後，又因法方經常延遲後勤零附件的提供，導致幻象戰機妥善率難以提高。

相關官員還說，為了因應零附件供應無法有效提供等問題，空軍過去長期對幻象戰機進行「輪流環控」措施，雖然還未達到「封存」地步，但也相當程度影響幻象戰機的戰備任務及機隊調度。

此外，針對幻象戰機涉有非法佣金問題，空軍也跨海到法國打官司維護我國權益，但也因此導致幻象戰機原廠及主要零組件供應商的不快，也對幻象戰機的後勤零組件供應合作出現不利影響。