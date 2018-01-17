啟用M503北上航路 中國國台辦：這是大陸內部事務

2018-01-17 11:35

〔記者鍾麗華／綜合報導〕針對中國啟用M503北上及W三條銜接航線，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，這是大陸內部事務，不涉及台灣的航線和航點，完全不存在單方面開通的問題。他再次強調，「台灣方面應該正確看待，不要借機做文章，干擾或破壞兩岸關係。」

馬曉光表示，海峽西岸空域是大陸長三角往返珠三角地區以及港澳、東南亞等地區的空中交通要道，兩岸空中直達航路也經過該地區。開通M503北上及銜接航線，是為緩解該地區航班快速增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

馬曉光指出，M503航線完全位於台灣海峽靠近大陸一側，在上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，是大陸的內部事務，不涉及台灣的航線和航點，完全不存在單方面開通的問題。

他也特別指出，2015年3月該航線啟用前，大陸方面充分考慮台方關切，與台灣方面進行了溝通。在溝通中，大陸方面表示，以後開啟M503北上航線和相關銜接航線時，會事先與台灣方面通氣。但這並不意味開通該航線需要台灣方面的同意。即便如此，在1月4日大陸啟用M503北上及相關銜接航線前，也向台方作了通報。台方聲稱大陸違反雙方2015年達成的共識，完全不符合事實。

馬曉光說，自M503航線啟用南下航線以來，總體運行安全平穩，港澳地區及東南亞航空公司普遍參與，有效發揮國際民航航線的作用。北上航線及銜接線開通以來，平均每天飛行27班，充分說明該航線的安全性和可靠性。