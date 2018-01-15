檢察官1、2審輪調方案 票選結果出爐

票選結果。（記者謝君臨翻攝）

2018-01-15 13:18

〔記者謝君臨／台北報導〕為促進法務部順利推動檢察體系「一二審輪調歷練制度」，劍青檢改自去年11月起，彙整五種方案比較表，並辦理全國檢察官票選方案，截至今年1月10日統計結果，有效投票檢察官人數為461人，其中贊成改革者456人，占98.9%，主張維持現狀5人，占1.1%，票選出的最高方案為劍青檢改Ｃ版，獲得273票，將把結果送交法務部參考研議。

劍青檢改表示，「彙整比較表」的五種方案，依各方案發布先後順序排列，方案一為陳瑞仁參事版，方案二、三、四為劍青檢改ＡＢＣ版，方案五屬舊二審自願版，前四種方案是「自願加強制調任制度」，方案五則為「純自願調任制度」。其中，票數最高的劍青檢改Ｃ版，主張二審檢察官任職滿4年，除曾連任檢察長4年者外，應調任一審，每年調任一審人數為20人。

劍青檢改指出，因每人可在五種方案中選擇1到3個，經票選結果統計：在贊成改革的456人中，前四種方案獲得支持之票數分別為122票、117票、163票、271票，總計673票（占98.4%），方案五則獲11票（占1.6%）；主張維持現狀的5人中，有3人支持方案一，另2人支持方案四及五。

劍青檢改表示，依據本次投票結果，高達98.9%投票者支持「一二審輪調歷練制度」改革，且98.4%票數支持「自願加強制調任制度」；至於主張維持現狀者僅1.1%，「純自願調任制度」亦僅獲1.6%之支持票數。

劍青檢改強調，數據顯示，改革獲得壓倒性票數，檢察官群體對於「一二審輪調歷練制度」之改革具有極高共識，且對於調任制度應採取前四種方案的「自願加強制調任制度」同樣有極高共識，將把相關統計數據送交法務部參考，並呼籲法務部長邱太三落實司改國是會議決議，積極推動改革。

司改國是會議去年決議，應推動檢察體系「一二審輪調歷練制度」；劍青檢改於去年6月在劍潭青年活動中心召開全國檢察官改革集會，來自全國各地約150位檢察官一致決議推動改革，並在兩個月內獲得全國700餘位檢察官連署支持，法務部長邱太三更曾公開宣示，「推動一二審人事輪調」為法務部未來工作重點之一，並舉辦座談會蒐集意見，期能有效落實改革。