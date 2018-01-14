不選台北市長 羅智強改挺丁守中

2018-01-14 13:46

〔記者林良昇／台北報導〕原本宣布臉書粉絲達100萬即投入台北市長選舉的前總統府副秘書長羅智強，因臉書粉絲未達標，宣布退出後，今宣布支持另名有意參選北市長的前立委丁守中，並出任丁守中的青年及網路總策畫。

羅智強表示，他拜訪基層時，會問各方對台北市長人選的看法，大家都會提到上次若由丁守中代表國民黨參選，就沒有今天的台北市長柯文哲。幾乎所有人都認為，丁守中會是一個好市長，他治理台北，一定會交出好成績。

羅智強表示，選市長是選能力、選特質，不是選年紀。至於立委敗選的質疑，羅智強強調，在大金融風暴下，績優股一樣倒。受過挫折的人，更值得信任，反而認為跌跤過的丁守中再站起來，就會躍得更高。

羅智強說，他是被丁守中「四顧茅廬」的誠意打動；決定以義工無給職的身分擔任丁守中的「青年及網路總策劃」，襄助丁守中的青年政策規劃與網路宣傳。

羅智強指出，2016年上半年，他和丁守中皆在哈佛大學擔任訪問學者，但因他赴美各城市訪問，兩人在哈佛校園未曾見到。5月底，他先回台灣，由於之前的政治風波，他仍在生涯低潮，當年暑假丁也結束哈佛大學費正清中國研究中心訪問學者回國，即二度拜訪，邀請他加入丁競選市長團隊；之後直到他未達百萬讚，宣布遵守承諾不角逐2018年台北市長，丁守中又二度拜訪羅智強，力邀他協助。

羅智強說，他對丁守中表示，他雖不選台北市長，但仍在評估包括參選大安文山議員在內的可能規劃，丁守中則表示尊重他的規劃，認為兩者並不衝突，希望羅仍可以在兼顧其他規劃的同時鼎力相助。