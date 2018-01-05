警封鎖凱道阻聲援靜坐 黃國昌怒嗆：現在是戒嚴嗎？

立委黃國昌幫助民眾突破警方封鎖線，到總統府前一同抗議，並痛批蔡政府漠視人權。（記者陳志曲攝）

2018-01-05 21:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會下週將處理《勞動基準法》修法，處理攸關鬆綁7休1、輪班間隔等議案，時代力量5名立委與助理在總統府前靜坐抗議，警方於今晚（5日）9點開始封鎖總統府前的凱達格蘭大道、重慶南路、寶慶路部分路段，都必須出示媒體證件才能進入。時代力量立委黃國昌怒嗆「現在是戒嚴嗎？政府要為了大財團利益，把台灣的自由給敗光嘛？」

立法院今天召開臨時會，在第一次院會散會後，時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞．以用在下午3點左右帶著鎖鏈與巨型布幅標語進場，敲破議場門上的玻璃，用鐵鍊鎖住議場各出入口。不過，民進黨立委後來突破進入議場，時代力量黨團一行人於6點左右轉往總統府前抗議。

警方於今晚開始於總統府前的重慶南路一段、凱達格蘭大道、貴陽街一段、寶慶路、懷寧街等路段陸續拉出蛇籠，許多想要聲援勞基法靜坐的民眾都被警方攔住，說「現在這裡不能進去」。被問到原因時，警方只是重複「現在不能進去」。

除了總統府附近路段，約百名警方用柵欄將在府前靜坐的時代力量立委、助理等數十人團團圍住，有助理想進入柵欄時，與警方發生推擠。

黃國昌質疑，這是警察濫權，國家機器執法時應該要符合法制原則，他希望掌管警政署的內政部長葉俊榮，為何要限制人民集會自由？現在不是戒嚴，不要把自己搞得跟國民黨一樣墮落。

黃國昌也呼籲台北市長柯文哲出來說清楚，現場阻攔民眾進入、封鎖台北街頭的警力，到底是聽你的指揮還是葉俊榮指揮？

勞基法這次修法內容包括放寬每7日要有1天例假，修法後可有條件連續上班12天；輪班間隔由11小時縮為8小時；休息日加班費改以核實計算；加班工時上限採工時銀行概念，單月最高54小時、3個月上限138小時等；特休假可延到下一年。

勞動部日前民調數據顯示，有58.4％勞工認為7休1不需要調整；現行每個月加班時數上限46小時部分，僅26.6％勞工認為應該調整。民進黨中央黨部則公布另一份民調，有59.7％的民眾贊成修勞基法。

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博愛特區拉起蛇籠，將民眾隔離在外。（記者蘇芳禾攝）

想要進入總統府前道路的民眾會被警方勸阻。（記者蘇芳禾攝）

警方於總統府前多個路段都拉起蛇籠，禁止人車進入聲援時代力量抗議勞基法。（記者蘇芳禾攝）

立委徐永明因為要幫助工作人員搬音響進會場，遭警方阻攔，雙方發生衝突。（記者陳志曲攝）