談接收日產 邱大展硬拗戰爭損失賠償 只「轉帳」沒「撥用」

國民黨行管會主委邱大展。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-02 12:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨官方臉書網路現場直播節目「Tell Me餵什麼」，今天訪問自家人行管會主委邱大展談黨產議題，談到行政院不當黨產處理委員會質疑該黨取得轉帳撥用日產為不當黨產，邱大展特別強調，那是沒有歷史觀的解釋，該黨在「訓政時期」取得的日產，是政府「轉帳」做為國民黨在對日抗戰期間的戰爭損失賠償，沒有「撥用」，是百分之百的合法財產。

邱大展指出，民國34年抗戰勝利後，中華民國開始有要求日本賠償，後來蔣中正對日「以德報怨」是一件事，但要求日本賠償又是另一件事，況且中華民國是在民國42年才放棄對日求償，但42年以前行政院戰爭賠償委員會確實曾經針對日本侵華損失，接受民間提出求償要求，當時國民黨曾經提出過一個數字，「國防最高委員會」也決定以日本財產做為賠償來源。

對於有網友提問當時國民黨損失為何？邱大展沒有正面回應，只強調當時不是只有賠給國民黨，中國天津南開大學也是獲得賠償的民間組織，另外還有很多華僑、美國政府機構都有拿到，強調「這是通例，國民黨絕非特例。」

至於黨營事業初始資金來源究竟為何？邱大展則表示，國民黨有很多財產來自中國山東省與台灣，主要原因就是當年日本殖民台灣，佔領中國山東省的期間最久，其中國民黨取得在山東省的財產包括青島啤酒公司、齊魯公司，就是日本人留下來的，當年擔任中央政治學校教育長的陳果夫曾經籌措「黨員特別捐」200多億元，把當時沒有人要的財產包括玻璃廠、麵粉廠、齊魯公司、青島啤酒等買下，而青島啤酒的商標登記就是國民黨申請的。

邱大展指出，依照當年黨營事業管理辦法規定，黨營事業都是以個人名義登記，也才因此造成後來有許多黨產流失，而當年齊魯公司在中國大陸的77萬多美金資產，折合9億多新台幣，後來也就成為國民黨在台灣發展黨營事業的初始資金來源。

對於檢方重啟調查國民黨出售「三中案」，邱大展說，所有買賣過程過去都已經被特偵組調查過，並且查無不法偵結，外界質疑賤賣的目的，就只是要抹黑、潑糞，給前國民黨主席馬英九等人扣上背信罪名，並將這些前黨產收歸國有。

他說，國民黨將來要出書說明黨產問題，不要再讓外界拿一些片面資料，道聽塗說。