柯P遭控灑錢拍片宣傳政績 導演PO文稱他超省錢

台北市長柯文哲拍攝「肺炎鏈球菌疫苗宣傳影片」。（圖擷取自柯文哲臉書）

2017-12-29 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅日前指出，台北市長柯文哲為了宣傳上任3週年，特別推出影片與網站，花費超過180萬，都是由市庫支出。一名幫台北市政府拍過影片的導演對此發表看法，他表示，柯文哲為了省錢，特地找爸媽來充當演員，與他過去對公務員的「能撈就撈」印象大不相同。

王世堅26日在臉書上表示，柯文哲上任滿3週年，特別推出宣傳自我的影片與網站，光是製作費就超過180萬，全都是市庫支出。王世堅說，柯文哲還常說要幫市民省錢，「根本說一套做一套！只要能連任，甚麼都敢做、甚麼錢都敢花！」

一名幫台北市政府拍攝「肺炎鏈球菌疫苗宣傳影片」的導演，在PTT上表達與柯文哲合作拍攝影片的看法，他表示，他不是柯粉也不是柯黑，他原本屬意找藝人廖峻、廖錦德倆父子和許秀年來跟柯文哲搭配，這3名演員的費用加起來快60萬，遭到北市府否決，柯文哲嫌花太多錢，就凹自己爸媽拍影片。該導演說，以往公務員不是能撈就撈，怎麼這麼勤快要省錢，柯爸柯媽還熱情的請他們吃飯，「找人家免費來演出，還吃人家一餐，這生意真划算。」

該導演指出，他不知道柯文哲找來柯爸、柯媽，是不是因為選舉造勢考量，但他身為影像工作者，就是希望讓廣告的曝光度高，這影片播出的時候，各家媒體幾乎都有報導，讓他覺得，「這家子所帶來的政策廣告效益，我認為市政府花再多錢都做不到。」

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