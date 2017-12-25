婦聯會案三方今協商無共識 新主委雷倩做不了主

內政部、黨產會與婦聯會今日傍晚再度三方協商，新任婦聯會主委雷倩仍無法承諾簽署行政契約的備忘錄，她希望官方再多給一點時間。圖為婦聯會大門。（記者陳志曲攝）

2017-12-25 19:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會今日傍晚再度三方協商，會中婦聯會主委雷倩仍無法承諾簽署行政契約的備忘錄，她向內政部及黨產會表明，希望官方再多給一點時間，因為她才剛上任1天，今日協商無具體進展及成果。

據了解，黨產會主委林峯正、內政部長葉俊榮與婦聯會主委雷倩，在內政部見面協商，雷倩在會中指出，經她私底下與常委討論，仍無法達成簽署共識。

內政部民政司表示，雷倩是希望多給她一點時間，因為才剛上任一天，婦聯會將會在短時間內開會，如果開會討論仍沒辦法決定要簽，就用表決方式處理，如果內部再不願意簽，雷倩本人就讓內政部撤換。

內政部民政司指出，雷倩已表明若無法通過，就讓內政部撤換，目前婦聯會主委人事尚未報部核備，該會很多事務都無法進行，她希望能多寬限一點時間處理，內政部也願意給一點時間，就看黨產會願不願意。

內政部提及，黨產會主委在協商時是不反對給點時間，但是否能夠說服黨產會委員，誰都無法預測，就像婦聯會主委雷倩也無法說服那些常委情況一樣。