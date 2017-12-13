慶富解約》陳慶男友人：愛國金主百億救援 還是來不及...

2017-12-13 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今天正式函告慶富公司解除獵雷艦採購案契約，慶富董事長陳慶男的友人透露，對於解約一事，「陳董現在心情一定很壞啦」！

根據《蘋果日報》報導，陳慶男友人表示，陳慶男本來已經找到「愛國金主」金援100億元，資金本月底陸續到位，但國防部沒給寬限，還是宣布解約，而他現在也不便打擾，等陳主動連絡後，再看如何對外回應。

陳慶男上午與妻子到高雄市前鎮警分局復興路派出所報到，面對媒體追問獵雷艦案解約問題，陳全程不回應，也不發一語，簽完名隨即離去。