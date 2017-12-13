連聲援罷工律師都被追殺 林淑芬怒嗆：華航你真行

律師吳俊達多次到場為桃園市空服員職業工會發聲，遭到華航告上律師公會。（資料照，記者溫于德攝）

2017-12-13 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕華航近日持續針對參與工運成員秋後算帳，不但以「破壞勞資關係為由」解雇、記過3名參與「交通部工時大體檢」抗議行動的工會幹部員工外，甚至追殺去年聲援華航空服員罷工的桃園市空服員職業工會法律顧問吳俊達，民進黨立委林淑芬怒酸：「華航你真行。」

桃園市空服員職業工會法律顧問吳俊達，在去年華航空服員罷工期間，多次聲援空服員罷工及爭取履行團協，遭華航追殺，華航公司指責吳俊達涉嫌違反律師執業倫理規範第6條（未謹言慎行，不符律師職業品位及尊嚴）、第39條（故意中傷詆毀相對人）、律師法第32條（有辱律師尊嚴及名譽），一狀告上台北律師公會。

吳俊達在臉書表示，經台北律師公會調查，「認定本人一切在媒體及網路平台之發言內容，都符合律師為當事人實現權利保障所合理必要範圍，並未違反律師法及倫理規範」，決議不予處分；吳俊達感謝台北律師公會風紀委員會捍衛執業律師網路言論自由的標準，他強調：「溫良恭儉讓本不應構成律師保障人民訴訟權的箝制。」

目前華航還有一件控告吳俊達和工會秘書長林佳瑋的妨害名譽案件，尚在台北地檢署偵查中。

民進黨立委林淑芬對此痛批：「華航你真行，連幫空服員的律師都被告到律師公會。」還上標籤酸「不愧是何煖軒勇於任事積極表現」、「這樣打壓就有交通部長可以當嗎」火力十足。