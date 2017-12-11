國民黨團版公投法修法 提5訴求

國民黨團書記長林為洲（右）、副書記長吳志揚（左）11日召開「體現直接民權 鬆綁公投5訴求」記者會。（記者劉信德攝）

2017-12-11 15:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會明將就「公投法」部分條文修正草案進行表決。立院國民黨團今召開記者會，公布國民黨版公投法草案，表示將於明提出。國民黨團主張，有關公投門檻，提案與連署部分國民黨支持審查會版本，同意票則以出席五分之一以上，簡單多數決，同意票超過不同意即為通過。

黨團書記長林為洲表示，修法過後，連署門檻降低，又可以網路連署，未來爭議性的法案，出了立法院，就會慣例成為公民複決，第一個用到的就是「勞動基準法」，勞團一定會發起。

林為洲指出，國民黨擋公投法擋了20年，這次決定放行鬆綁，原因是兩岸敏感和憲改議題都不會入公投，國民黨認為，這兩個地雷拆除掉，就是人民直接行使公民權的時候。

林為洲也公布國民黨版的公投法，共有5項訴求，包括：支持投票權降低為18歲；全國性公投應實施不在籍投票；反對行政院具有公民投票提案權；中央與地方性公投規定應具一致性並明確入法；有關公投門檻，提案與連署部分國民黨支持審查會版本，同意票則採出席五分之一以上，簡單多數決，同意票超過不同意即為通過。