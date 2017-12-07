同情侯友宜 洪耀福獻策：切割朱立倫 靠攏吳敦義

2017-12-07 16:12

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福多次評論國民黨新北市選情，引發爭議。他今天進一步建議新北市副市長侯友宜，應該切割朱立倫、擺脫周錫瑋、靠攏吳敦義，也能體諒侯身在曹營的難處。

洪耀福近來對侯友宜的發言，遭侯反諷不要吃豆腐。洪耀福表示，他可以體諒侯身在曹營的難處。

他指出，這些談話對侯是危機，侯可以利用機會講清楚，卻選擇躲起來，讓朱立倫出面回應。若這不是侯的政治判斷失誤，就是朱立倫太強勢，這對侯的未來是包袱。

洪耀福指出，新北基層已經認為侯友宜是朱立倫的魁儡，是朱立倫執政的延伸，這已經大傷侯的形象；因為朱立倫2屆的政績讓人不敢恭維，市政沒進步、行政效率大退步，大家都怨聲載道，已讓侯陷入危機。若還讓朱立倫操盤，站上第一線打仗，會強化其魁儡印象。

他表示，若自己是侯友宜，會選擇切割朱立倫、擺脫周錫瑋、靠攏吳敦義；因為不只民進黨會攻擊這個包袱，周錫瑋也會攻擊。對於國民黨主席吳敦義來說，難道還會把地盤繼續讓給朱立倫？吳敦義未必有辦法幫忙，但要陷害卻是綽綽有餘。

洪耀福認為，吳敦義大可讓侯友宜選，展現其氣度，屆時最後若侯選不上，就能把責任丟給朱立倫。他說，政治沒陰謀，都是陰謀，侯友宜就算清楚也未必能做到，因為他的權力都來自朱立倫。