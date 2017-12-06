促轉條例違憲、侵犯人權？ 吳敦義：將循釋憲解決

2017-12-06 14:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨日三讀通過促轉條例，國民黨主席吳敦義在今日中常會聲明痛批民進黨強行通過在時間及範圍上都具有爭議性的促轉條例，只針對國民黨執政時期，令人遺憾，且由執政者全權提名的促轉會，擁有指揮憲、警的司法調查權，有違憲法以及破壞五權分立原則，侵犯人權，因此國民黨將循釋憲途徑解決。

吳敦義並質疑，促轉條例規定政黨及附隨組織相關檔案必須通報促轉會，並且可以全數收歸國有，更是侵奪人民的合法財產權，有違民主法治原則，國民黨除了將要釋憲，也要敬告蔡英文總統以及民進黨，打著促轉旗幟也不能轉移施政不力的事實，相信人民的眼睛雪亮，希望民進黨不要為所欲為。

吳敦義強調，國民黨支持過去曾經遭受司法不公對待的人民平反以及回復名譽，轉型正義立法只要合適，國民黨也不反對，但有關轉型正義的時間應擴及日據時期以及納入原住民、慰安婦以及金馬地區，在時間、範圍應該合理放寬，但民進黨卻明顯反對，只刻意針對國民黨執政的時期，令人遺憾。

吳敦義表示，促轉會擁有指揮憲、警的司法調查權，而且由執政者全權提名，有違憲法以及破壞五權分立，侵犯人權，國民黨將循釋憲途徑處理。

吳敦義還說，促轉條例規定政黨及附隨組織相關檔案必須通報促轉會，並全數收歸國有，更是侵奪人民合法財產權，有違民主法治原則。