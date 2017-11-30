嘉縣總預算245億 藍喊刪1400萬、綠擋下全數通過

泛綠議員舉手支持通過預算。（記者林宜樟攝）

2017-11-30 13:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天審議嘉義縣107年度總預算案，泛藍議員在二讀時提出將107年世界搏茶會1200萬元預算刪減400萬元，刪除大地藝術季地景藝術裝置1000萬元，議長張明達裁示進行表決，泛藍議員8票要求刪除，泛綠議員20票反對刪除，最後嘉縣107年度245億元總預算案經三讀全數過關。

國民黨議員詹琬蓁指出，世界搏茶會今年辦理經費800萬元，明年大增至1200萬元，應該以最省的經費辦理，建議刪減400萬元維持與今年相同預算即可，而明年辦理台灣燈會已經花很多錢，大地藝術季地景藝術裝置還要花1000萬元，文化藝術應從學校做起，培養學童審美觀和藝術，而不是花大錢做藝術品；國民黨議員李國勝則說，嘉義縣是窮縣，又花大錢辦搏茶會、做地景藝術，「老百姓能吃飽嗎？」，要求刪除。

無黨籍議員何子凡則說，許多陶藝家對世界搏茶會評價高，也讓嘉義縣能見度提高，應延續辦理，並建議大地藝術季多採用在地藝術家作品，並納入社區協力創作方式。

嘉義縣文化觀光局長許有仁回應，今年搏茶會辦理14天參觀人數20萬人次，明年將增加茶文創等項目，並結合詩、文學等，也將安排活動吸引年輕人參與。

嘉義縣議會今天除議員陳文忠因頸椎壓迫就醫請假，其餘均出席開會，雙方對刪除預算意見不同，王啓澧、林于玲、詹琬蓁、李國勝、詹黃素蓮、吳思蓉、蔡信典及董國誠等8人贊成刪除；林秀琴、詹金繪、黃嫈珺、石信忠、張貴忠、羅士洋、蔡瑋傑、戴光宗、何子凡、賴朝崙、葉孟龍、陳柏麟、林緗亭、姜梅紅、郭芳宜、曾亮哲、陳怡岳、蔡鼎三、林沐惠、黃芳蘭等20人反對刪除。