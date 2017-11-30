上班時間認定不同 傳賴揆與林淑芬激辯

行政院長賴清德29日邀民進黨立委餐敘溝通一例一休等修法問題，離去時對媒體提問未做回應。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-30 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕行政院推動勞基法修法，民進黨內立委意見不一，院長賴清德昨（29日）邀集黨內立委，針對勞基法修法進行溝通，傳出在餐敘時賴清德與立委林淑芬進行激辯，林淑芬認為勞工上班、加班，再加上通勤與吃飯，上班時間高達16小時，賴清德則指出「通勤時間不是上班，吃飯是休息就不算連續工作。」

行政院版勞基法「一例一休」修法卡關立法院，閣揆賴清德昨邀請民進黨立委餐敘整合意見，據《蘋果》報導，綠委林淑芬在餐會中提及，若勞工上班8小時、加班4小時，再加上通勤2.5小時、用兩餐2小時，上班時間恐高達16小時，質疑輪班休息時數不足8小時，當場被賴清德反駁：「通勤時間不是上班，吃飯是休息就不算連續工作。」

同時賴清德也指出，不能以特例來看，必須以「大多數」勞工狀況來評估其上下班車程，提醒林淑芬「妳這樣子算不對喔！」

另外也傳出，昨會中邱議瑩發言時暗諷，今天大家都可表達意見，以免被說是一言堂，令管碧玲不滿，嗆邱「是在罵我嗎？」餐敘結束後，管碧玲面對媒體詢問僅微笑表示「謝謝」，並強調餐敘氣氛很好；林淑芬在會前強調「不會放棄任何溝通機會」，但會後未接受媒體訪問旋即離去。

民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，餐敘「該講話的都有講」，民進黨內部溝通很坦誠，下週黨內的甲動「基本上沒問題」。