一例一休修法 賴清德：先保勞工權益、再給勞資彈性

賴清德表示，這次一例一休修法，主要著眼於企業經營、勞工工作安排的彈性，讓勞資雙方有更多的合作空間。（記者姚介修攝）

2017-11-28 13:32

〔記者姚介修／桃園機場報導〕行政院長賴清德今天上午視察桃園機場長榮空運倉儲公司，並針對關務署台北關查緝與阻絕毒品的相關措施進行了解，一例一休話題仍被媒體關注，賴清德表示，這次一例一休修法，主要著眼於企業經營、勞工工作安排的彈性，讓勞資雙方有更多的合作空間，只要說明清楚，不要遭致誤解，社會會支持這樣的修法。

賴清德進一步表示，修法內容優先保障勞工的四大權益不變，就是每天上班只能8小時、加班只能4小時，最多只能上班12小時。第二個，一個月的加班時數最高46小時，也沒有改變。第三個，週休二日的原則也沒變。第四個，甚至於每一次的加班，每個小時的費率也沒有改變。

媒體也提到若「一例一休」影響到政府民調，是否仍堅持推動？賴清德則說，我們是優先保障勞工的權益之下，才給予勞資雙方的彈性，所以我想只要講清楚，一定可以得到社會的共鳴。希望可以透過各種管道，能夠跟社會大眾說明清楚，也爭取立法委員的支持。

賴清德指出，去年通過一例一休的修法後，過去將近一年的時間內，行政院已蒐集各方的意見才推出法案內容，也透過跟立法院民進黨黨團與各種機制，達到內容的擬定，目前已經送到立法院去了，立法院也辦了公聽會，目前已經進入逐條，這部分我們會尊重立法院，持續推動。

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