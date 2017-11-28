民眾提「還我7天假」成案 內政部回應了！

立法院日前聯席逐條審查勞基法修正草案，勞團、工會在立法院外抗議，表達對於修法的強烈不滿。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-28 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕勞團「工鬥」與各團體歷經一年「拒砍7天假」抗爭，工鬥9月也在國發會公共政策平台提議「還我7天假」成案，內政部昨天做出回應了！

工鬥提案「『還我七天假』行政院立即提案《國定假日法》，將國定假日恢復19天。」，已在9月27日通過附議階段，他們認為，一例一休是資方慣性違法的應驗，為了告別過勞之島，應該增訂國定假日。

對此，內政部在昨天回應，分別以「背景」、「紀念日及節日之法制化推動情形」、「放假日數問題」、「勞動政策實務問題」4大點分析說明。

內政部也列出已實施週休二日各國放假日數比較表，在11國裡我國位居第4，強調「我國總放假日數並未明顯偏低」；內政部表示，我國目前並無國定假日法，而本屆立委已有11個相關提案，各提案內容對於紀念日及節日之訂定與增刪、宗教性紀念日及節日是否繼續採納，以及再增加放假日等問題，意見分歧，尚待凝聚共識。

對於外界質疑勞工薪資過低、超時問題，內政部表示，勞動基準法對於加班時數訂有每月不得超過46小時之上限規定，對於個案之申訴（如：1955申訴專線），勞動部均即交由各勞動檢查機構查處，其有違反勞動相關法規情事者，除依法處罰外，並責其改善。

勞工過勞問題上，內政部也說，勞動基準法彈性工時及第84條之1（責任制）規定，係給予勞資雙方協商彈性調整工作時間等勞動條件之空間，並非指勞工之工作時間全然不受限制。