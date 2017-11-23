勞基法審查 蔣萬安、黃國昌控民進黨當年也提「兩例」

2017-11-23 13:53

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會聯席逐條審查勞基法修正草案會議下午繼續進行，現在針對程序提案進行討論。國民黨提案訴求委員發言不限時間。

民進黨團總召柯建銘上發言台時說，尊重每個委員發言，這次詢答，有二輪詢答沒有問題，另也點名立委蔣萬安，「你上週已經排了3次專案報告」；蔣萬安後上台反擊，3次專案報告僅有1次是針對該次勞基法修法，另2次是醫師納進勞基法和勞檢；蔣萬安另也點出，民進黨以前也提曾提案「兩例」，不用只針對國民黨去年提兩例。

時代力量立委黃國昌也拿出名單，點出馬英九政府時代曾提案「兩例」委員名單。黃國昌非常激動地說，「一例一休維持了多久？重大法案這樣子搞，民進黨對歷史負責了嗎？你如何面對歷史、如何面對勞工，應該要對勞工說對不起。」

針對程序提案，召委林靜儀原先已宣布贊成人數多於反對人數，委員發言第一輪發言不限於3分鐘，疑似表決人數有錯，林靜儀等人欲重複表決，國民黨立委們痛批「丟臉啦」、「輸不起啦」，「民進黨是不是要一直表決到他們贏啦」、「輸了就要認輸啦」。

一陣混亂中，林靜儀宣布現場休息10分鐘。過程中勞團在外抗議不斷傳入會議室，「陳曼麗，回頭是岸」、「楊曜，回頭是岸」。