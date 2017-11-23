涉包庇慶富取得船廠用地 前海洋局長王端仁被搜索約談

2017-11-23 13:00

〔記者黃良傑、記者葛祐豪攝／高雄報導〕雄檢今指揮調查局南機組搜索高雄市前海洋局長王端仁住處，並且傳喚王及慶富前執行長簡良鑑以及陳慶男父子，前任及現任農委會漁業署長蔡日曜、陳添壽等人，以及慶富廠的離職及現職員工共22人。

檢調透露，主要偵辦慶富詐貸案，分案出圖利案部分，調查是否有高官涉嫌包庇慶富取得興達港造船廠區用地，今兵分多路搜索高雄市前海洋局長王端仁住處及海洋局辦公室，廉政署及南機組分別偵訊中。

高雄市政府表示，期待司法機關能夠儘速偵辦，勿枉勿縱。