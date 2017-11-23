獨家》民進黨發言人 立委鄭運鵬、吳思瑤、蔡適應、Kolas Yotaka接任

2017-11-23 10:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨預計12月公布4名新任發言人，據悉將由民進黨新系立委鄭運鵬、新系立委吳思瑤、正國會（游系）立委蔡適應、不分區原住民立委立委谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka出任，加上民進黨10月底公布的3名新任發言人，包括客家部主任、前主播鄭朝方、中國部副主任林琮盛、青年部副主任何孟樺等人，民進黨新一代發言人陣容12月就位，為2018年選舉攻防全力備戰。

鄭運鵬曾任立院第6屆立委、民進黨組織部主任、民進黨文宣部主任，2014年12月首次出任民進黨發言人，此次則是回鍋發言人職務。

吳思瑤曾任3屆台北市議員、議會民進黨團總召，2016年擊敗前國民黨立委丁守中，由市議會轉任第9屆立法院立委。

蔡適應為國軍中尉出身，曾任3屆基隆市議員、民進黨基隆市黨部主委，2016年轉任第9屆立法院立委。

谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka則是媒體出身，曾任記者公視執行製作、原民台新聞部副理兼採訪中心組組長、主播，桃園市政府原住民族行政局長，2016年獲民進黨提名擔任不分區立委。

蔡適應受訪時低調證實確受黨中央徵詢，他表示，由於民進黨是執政黨，未來會努力做好政策溝通的角色，他是立院國防外交委員會的立委，未來擔任黨發言人，在相關議題也許會擔任比較重的角色。

Kolas Yotaka受訪表示，她曾經擔任媒體記者，應是黨部請她擔任發言人的主因，發言人職務對她自己來說是新的經驗，希望可以把工作做好，清楚精確表達民進黨針對各種議題與政策的立場。

民進黨規定，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，否則無法參加初選。民進黨前發言人吳沛憶、張志豪因投入地方議員選舉，已於上月底辭發言人；現任發言人桃園市議員楊家俍、台北市議員王閔生、台北市議員阮昭雄、台南市議員邱莉莉等，為競選連任，預估都將在12月底前辭發言人。