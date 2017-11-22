捲入劈腿風波 林鶴明和女友同時PO文回應！

林鶴明今早回應周刊內容。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-22 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕林鶴明去年還在台北市政府任發言人時，就被拍到和「小桂綸鎂」稱號的記者莊惠琪約會，戀情隨即曝光，但今天周刊報導，莊惠琪疑似劈腿，和一名男子約會，該男甚至親吻她，消息曝光後，林鶴明和莊惠琪幾乎同一時間在臉書PO文，林鶴明更力挺女友，強調「我信任我的感情對象所給予我的一切，兩人感情穩定。那些傳聞或報導亦非真實，放到人生的長度裡，只是微米，不值一顧！」

林鶴明在臉書說，感情交往最真實的基礎，在於共同分享，更在於尊重彼此的自主空間以及相互的信任。林鶴明指出，感情的事屬於私領域，也只與當事人相關，他認為不用公開說明，也不認同加油添醋、八卦炒作，也希望這些八卦不要浪費社會資源。

莊惠琪則寫道：「即使我是站在鏡頭前的人，感情仍然屬於私領域，無需對外人說明，更別提回應八卦爆料。但是對於這樣的報導，我必須澄清，並非事實。我與我的感情對象狀態穩定，彼此也有深厚的信任關係。」莊惠琪透露，這名男子是同事，但是和同事的互動，被以看圖說故事的方式無限延伸，已經影響到他人生活，希望流言能適可而止。在莊惠琪的PO文底下，林鶴明也在下面回應：「親愛的寶子加油，用妳最棒的微笑面對就好了」，兩人的感情完全沒受影響，仍展現甜蜜。

《周刊王》拍到莊惠琪在和林鶴明約會前，和一名開著凌志車的男子約會，這名「凌志男」甚至直接在停車場親吻莊惠琪，不過吻不到5秒，女方就挪開雙唇，左顧右盼，搞得氣氛有點僵，但凌志男仍不氣餒，再度直攻莊惠琪的雙唇，但莊似乎變臉，看上去有點生氣，並立刻將頭移開。凌志男對著女方說了一些話，似乎安撫了她，兩人走進餐廳用餐，用餐完畢後兩人分道揚鑣，沒想到莊惠琪下個行程，就是和林鶴明見面，甚至還主動親林鶴明。

莊惠琪回應《周刊王》否認劈腿，強調沒有曖昧「凌志男」；林鶴明則回應周刊，強調這件事和公務無關，也相信女友，有時傳聞並不是真實的狀況。「凌志男」也否認和莊惠琪交往，以很忙藉口不願繼續接受周刊訪問。

莊惠琪長相甜美、氣質出眾，甚至還多次上PTT表特版，今年7月報導屋主將陽台改建成雅房出租一事，用自己的腳去量陽台寬度，又引起網友們注意，再度爆紅。