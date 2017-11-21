日《広辞苑》錯誤記述暗助中國併合台灣 台日兩團體強烈抗議

日本百科綜合國語大辭典《広辞苑》現行版本中，對台灣的記述有多項錯誤，在日台灣僑團與日本友台市民團體分別向出版社提出抗議，要求在明年一月改版的第七版中更正。（記者張茂森攝）

2017-11-21 23:40

〔駐日特派員張茂森／東京21日報導〕在日本國內有「國民的辭典」稱呼的百科綜合國語大辭典《広辞苑》現行版，除將台灣記為「中國的一省」之外，在其他數項相關記述中也歪曲事實，遭疑配合中國的「一中」宣傳，在日台灣僑團與日本友台市民團體今天分別向出版社的岩波書店提出嚴正抗議，要求在明年一月改版的第七版中更正。

向岩波書店正式提出抗議的團體為「在日台灣同鄉會」與日本的「台灣研究論壇」，這兩個團體共同指出，日本岩波書局出版的《広辞苑》在「台灣」的相關記述中有三個重大錯誤。

一、在「台灣」的項目中有「一九四五年日本戰敗『回歸中國』，四九年『移轉給國民黨政權』」的描述，抗議的團體指出，這完全違反事實，一九五二年舊金山和約第二條（ｂ），日本只「放棄對台澎諸島的權利、權限與請求權」，並沒有「歸還」給中華民國。

抗議團體指出，關於舊金山和約的部分，簽署「日中共同聲明」的前日本外相大平正芳曾於七二年十月六日在國會提出日本政府的官方見解指出，「在舊金山和約上日本放棄台灣，既然已經放棄，就沒有說是台灣屬於誰的立場」，這也是到目前仍為日本對台灣的一貫立場。

二、在《広辞苑》1811頁的中國地圖中，把台灣列為中華人民共和國第26個省，並以數字明記，此一記述顯然違背事實，「在日台灣同鄉會」會長王紹英指出，台灣從未被中華人民共和國統治過，目前所謂的「中華民國」也是對台灣的「非法佔領」。

三、在「日中共同聲明」的項目，《広辞苑》的記述是：「日本承認中華人民共和國是唯一正統政府，對台灣的（中國）歸屬，等於是『實質上的承認』」，對此，日本外務省的官網指出：「關於中國政府再三強調的『台灣為中國不可分的領土的一部分』，日本政府對此中國的立場『十分理解與尊重』」，顯然，日本政府並未承認中國領有台灣。

「台灣研究論壇」會長永山英樹指出，關於《広辞苑》對「日中共同聲明」的記述，日本外務省中國蒙古課的官員曾提出回答表示「並非正確」，永山強調，特別是在「台灣是中國第二十六省」的部分，明年一月的新版中，「不把台灣從中國的地圖中削除是不行的」。

出版《広辞苑》的岩波書局被認為是日本親中左翼出版社，由於《広辞苑》國語辭典普遍在日本全國圖書館、學校、家庭、職場流傳，對社會具有重大影響力，辭典內的三大錯誤記述都與中國的「政治宣傳」有關，嚴重誤導日本國民，「在日台灣同鄉會」會長王紹英醫師指出，這些錯誤「是在正當化中國企圖併吞台灣的野心」，許多在日台灣團體堅決要求岩波出版社在明年一月的新版中完全更正。

《広辞苑》記述「一九四五年日本戰敗『回歸中國』，四九年『移轉給國民黨政權』」，抗議團體表示完全違反事實。（記者張茂森攝）

《広辞苑》1811頁的中國地圖中，把台灣列為中華人民共和國第26個省，也被質疑顯然違背事實。（記者張茂森攝）