宜縣高爾夫球場計畫緩議 壯圍鄉長批沒道理

教育部容許宜蘭蓋1座高爾夫球場，壯圍鄉積極爭取在海岸線籌設，原本預計近期將公告開放申請，由民間企業提出計畫書，但代理縣長陳金德裁定計畫緩議，遭到批評。（記者林敬倫攝）

2017-11-18 12:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］教育部容許宜蘭蓋1座高爾夫球場，原本預計近期將公告開放申請，由民間企業提出計畫書，代理縣長陳金德卻裁定計畫緩議；壯圍鄉長簡文魁批評，縣府不重視地方觀光發展，緩議根本沒道理；縣府表示，批示緩議，是內部還未跨單位討論，希望能提出具體的推動配套。

教育部將容許北區再增設3座高爾夫球場，宜蘭容許1座，18洞的球場需50公頃的土地，9洞球場則需30公頃，該案是縣內大型開發案之一，備受各界矚目，也有傳聞，縣府打算透過促進民間參與公共建設法，以BOT、BOO、ROT或OT等方式，吸引財團推動興建計畫，縣內已有3個地點正被評估開發的可行性。

不過，縣府原本近期將公告，開放民間企業申請，提出興建計畫，再呈報教育處審查，通過後即可推動，促參的方式也是興建選項之一，但陳金德決定該案緩議。

爭取在壯圍蘭陽溪河口附近約100公頃，涵蓋國有保安林地的土地興建的壯圍鄉長簡文魁批評，新代理縣長根本不重視地方發展，該案如能盡快推動，能創造不少就業機會，教育部難得給開放許可，縣府卻緩議，根本等於不做了，完全沒道理，壯圍這樣的海灘誰要來觀光，將繼續向縣府表達意見極力爭取。

縣政府表示，縣長批示緩議，是希望教育處再詳細瞭解教育部政策意義及具體推動配套，縣府立場是山坡地不能隨意開發，若土地含私有地，也有整合議題、用地變更及環評等問題，內部尚未跨單位仔細討論。

縣政府指出，政策有必要實施，才有討論經費和地點的問題，希望推廣運動風氣跟全民體育，讓一般縣民都能享用便利、舒適的運動設施，是目前的主要方向。