美獲救女子控台漁船謀殺 外交部：莫須有

外交部發言人李憲章表示，台籍漁船遭指控謀殺是莫須有的事。（記者彭琬馨攝）

2017-11-14 11:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國夏威夷2名女子先前因船隻故障在海中迷航長達5個月，上月底才被台灣漁船發現獲救，如今兩名女子卻反指控台灣漁船試圖謀殺、搶劫。外交部發言人李憲章今表示，台灣漁船對兩女子施救都有相關紀錄，並未有衝撞、抹殺一事，不知兩女子指控原因何在，並強調這是「莫須有的事」。

美國夏威夷女子艾培爾（Jennifer Appel）及傅艾巴（Tasha Fuiaba），於今年春天帶著兩隻愛犬乘坐帆船，預計從夏威夷航向大溪地，卻在途中船隻故障於海上漂流5個月，最後被台灣漁船通報美方救起。但兩名女子日前接受NBC訪問時，卻反指控台灣漁船其實不打算救援，而是想在夜間謀殺她們。

外交部發言人李憲章今早在例行記者會上受訪時表示，根據國家搜救中心與農委會漁業署監測中心提供的相關資料，救援漁船「豐春66號」在10月24日於中途島北邊作業，遇到故障帆船，旋即對兩位美國女子施予救援，且相關航行方向、航速都有紀錄，過程也持續與美方、國家搜救中心保持聯繫。

李憲章強調，無論是船速、位置，都沒有兩位女子所說衝撞、抹殺等情事，此指控不知原因何在，但這是莫須有的事，與事實不符。李憲章說，兩女子登船後遇到美國軍艦，於10月25日結束搜救任務。

相關新聞

美2女被台漁船救起 現反控台灣船試圖殺人