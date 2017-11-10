APEC》宋楚瑜與李顯龍相談甚歡 泰國總理分享喉糖

2017-11-10 20:44

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕2017亞太經合會（APEC）領袖峰會今天登場，並首度舉行經濟領袖與東協（ASEAN）非正式對話，21名APEC領袖及領袖代表與寮國、緬甸與柬埔寨領袖交流。我方領袖代表宋楚瑜在會議公開階段，與新加坡總理李顯龍和緬甸實質領導人翁山蘇姬握手互動，與中國國家習近平則沒有任何互動。

根據公開畫面，宋楚瑜先行進場，和汶萊首相包奇亞（Hassanal Bolkiah）在入場時短暫對話，21名APEC領袖及領袖代表與寮國、緬甸與柬埔寨領袖陸續入場；而宋楚瑜也在場內和翁山蘇姬握手。

會場中座位圍成一個大圓圈，宋楚瑜座位右手邊是泰國總理帕拉育，左邊則是新加坡總理李顯龍，宋與李相談甚歡。現場人士轉述，帕拉育和宋楚瑜分享喉糖，兩人吃喉糖時，帕拉育還比了比自己的喉嚨。

與習近平分別坐在大圓圈對面

稍早在經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話會議時，宋楚瑜和習近平並無公開互動。在與東協的非正式對話中，宋楚瑜和習近平則分別坐在大圓圈的對面，距離相當遠，習近平的左手邊是智利總統巴舍萊，右手邊是香港行政長官林鄭月娥，宋習仍無互動。美國總統川普與日本首相安倍晉三仍無出席此場會議，美國派出國務次卿向農參與。