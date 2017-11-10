北市公托有新北學童 柯P驚：你怎麼跑過來？

台北市長柯文哲得知關渡托嬰中心有新北八里男童，驚呼「你怎麼跑過來？」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-10 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲推動托育政策，希望6年內能達成「校校有幼托」的目標。柯P今日出席「關渡托嬰中心」揭牌典禮，並和現場學童互動，過程中得知一名男童是從新北八里過來的，讓柯文哲驚呼「你怎麼跑過來？」

綜合媒體報導，柯文哲扮成大廚，和關渡托嬰中心的小孩們一起搓湯圓，但還是不脫嗡嗡嗡的本色，告訴幼童們「不要浪費時間，趕快吃飯」，接著就吞下一大口飯。柯P在閒聊中發現有男童家住八里，好奇直問「你每天在過那個大橋是不是？」小男孩則以靦腆的微笑回應。

柯文哲表示，北市府托育的一條龍政策，就是利用國中小的空間，設置2歲學齡前專班，以及2至6歲幼稚園，接下來就可以直接念小學。北市先前已有15個托嬰中心，關渡托嬰中心是第16個，可托育40名2歲以下的幼兒。

柯文哲說，若有適當的空間，就會設置這種40人的托嬰中心；假如空間不夠，就設立4個保母照顧12個幼兒的社區托嬰中心，例如同樣於今日成立的大龍社區公共托育家園，以及永春社區公共托育家園。

社會局婦幼科長鍾雅惠表示，關渡托嬰中心、大龍和永春社區公托，辦理條件為滿2個月未滿2歲的嬰幼兒，父母兩人皆須設籍台北市6個月以上。托嬰中心每月收費1萬1000元，社區公托1萬4500元，15日將舉辦抽籤。