「不宜鬆綁七休一」 北市勞動局致函勞動部

2017-11-07 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法「一例一休」修法版本將朝「鬆綁七休一」等方向進行，網媒報導，台北市勞動局對對修法內容一直有疑慮，局長賴香伶確認後，已在今天傍晚去函勞動部，直指賴揆拍板的修法版本，有許多實務上執行的疑慮。

根據《上報》報導，北市府知情人士透露，台北市勞動局去函的內容雖然沒有到「反對」等字眼，不過點出修法有許多實務上執行的疑慮，像是不宜鬆綁七休一、修法不利以價制量政策、把關機制有限、修法恐導致實際總工時上升、勞資會議形式大於實質等。

報導稱，賴香伶表示，勞動局只是把一例一休上路後實務上發現的問題向勞動部說明，指出除非產業上有充分調查支持放寬，基於保護勞工，不宜再修法鬆綁，認為「現行的法令工具就可以做到彈性」。

台北市勞動局去函的內容也提到，此次修法方向不符「以價制量」的目標，針對休息日加班費核實計算這點，賴香伶建議「維持現狀」，因為根據台北市實務狀況，極少出現「做一給四」，其他多半都是加班半天、一天的核實計算。

北市府知情人士表示，雖然勞動部曾函釋，補休標準、補休期限及如何處理屆期未休完的時數，由「勞雇雙方約定」，但在實務上，加班換補休未休完，通常就會被雇主給「吃掉」，新版修法，恐無法達成當初立法「以價制量」的目的。

另外，北市勞動局認為，現行的勞資會議「形式大於實質」，勞方代表幾乎沒否決權，企業不舉行勞資會議也沒罰則，會讓修法欲達成的效果大打折扣。