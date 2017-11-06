賴揆拍板 一例一休每個月加班時數54小時為限

賴揆拍板一例一休修法方向，鬆綁七休一須二道關卡嚴審。（記者王藝菘攝）

2017-11-06 15:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今在行政立法協調會報上拍板「一例一休」修法方向。行政院發言人徐國勇會後轉述，經與黨籍立委協商後確定，最核心的七休一問題，有相當幅度修正，各行業若要鬆綁七休一，須經中央目的事業機關同意，再經勞動部指定後，才能鬆綁。

徐國勇表示，如要鬆綁七休一，要經中央目的事業機關同意，例如導遊要經交通部觀光局同意、媒體業、電影工作者經文化部同意，再送勞動部指定後，該行業才能鬆綁七休一規定。

徐國勇也指出，延長工時上限最後採計乙案，三個月總加班時數為一三八小時，因為勞工需要彈性，雇主在大小月也要彈性。

徐國勇解釋，以每三個月來計算總工時是一三八小時，每個月加班工時不得超過五十四小時，這是「加班工時帳戶」，該案不會增加勞工加班時數，也能讓雇主及勞工有彈性。

在輪班間隔上，也採計乙案，休息時間可從八小時延長為十一小時，有例外狀況須經勞資及工會同意，還要報當地勞動機關備查後才可縮短，但仍須為八小時以上。

徐國勇指出，特休假部分，未休完的特休可遞延至隔年，換句話說是可以積假，如果下一年度有中止勞動契約，未修完的特休假，雇主也要轉發工資給離職勞工。

此外，原本休息日加班，薪水是做一給四、做五給八，本次修法將改成核實處理，這部分所有立委都沒意見。

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