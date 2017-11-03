雙城論壇明年停辦？ 柯文哲：對方很害怕出事

2017-11-03 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國選秀節目「中國新歌聲」日前在台大操場舉辦，引發濺血事件，台北市議員秦慧珠今天爆料說，中國原本就對今年的雙城論壇意興闌珊，濺血事件恐進一步引發上海方停辦明年的論壇。台北市長柯文哲對此則說，「中國新歌聲」事件後有接到上海方的抱怨，且對方也害怕明年的論壇又出事，不過他認為，這問題還有一段時間，會留待明年再去煩惱。

《蘋果日報》報導，秦慧珠今天在台北市議會質詢時指出，她今年6月受邀出席滬台高峰會，當時就有一些上海高層向她透露，一開始無法決定是否舉行論壇，還詢問北京高層的意見，沒想到最後還是沒答案，又丟回給上海自行討論，後來內部兩派協調後才答應如期申辦。秦慧珠說，這顯示中方原本對於是否辦論壇就意興闌珊，還是經多次協調才勉強進行，如今又發生台大濺血事件，她認為上海方很可能喊停。

柯文哲回應說，有輾轉聽到上海市台辦主任李文輝抱怨「中國新歌聲」一事，但他無奈地說「搞成這樣我也沒辦法」、台大校園也不是他管的。柯P說，上海方確實擔心明年的雙城論壇也一樣出事，但他還是表達歡迎的立場，允諾會保障安全，若對方最後真的不來也沒辦法，而且這是明年的事情，他想明年再來煩惱。

針對秦慧珠爆料今年論壇上海方的決策過程，柯P則表示希望大家就心平氣和，還說「辦也被罵，不辦也被罵，我也不曉得怎麼辦」，秦慧珠質疑市長不該說這樣的話，柯P則回，「這個題目真的很難，就硬著頭皮上去考吧，就這樣」，並稱能做到的會盡量做，做不到的也沒辦法。